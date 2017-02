Warum die Gemüsepreise zurzeit dreimal so hoch sind

Was haben Frost in Süditalien und Sturzregen in Spanien mit deutschen Mittagsessen zu tun? Sie sorgen dafür, dass seit einigen Wochen deutlich weniger Zucchini, Brokkoli und Eisbergsalat auf dem Teller landen – zumindest in preisbewussten Haushalten.Denn dieses Gemüse stammt im deutschen Winter...