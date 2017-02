Warnstreik legt Berliner Airports lahm Am Berliner Flughafen Tegel klappte es für viele Reisenden am Mittwoch nicht so, wie sie es sich eigentlich vorgestellt hatten. Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals wurden mehrere Flüge gestrichen, es kam zu vielen Verspätungen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden zwischen 5.00 und 11.00 Uhr in Tegel und auch am Flughafen in Berlin-Schönefeld kaum Flugzeuge abgefertigt. Auch der Hamburger und der Stuttgarter Flughafen sind von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Nicht alle Reisenden haben für die Warnstreiks Verständnis. "Wir sind alle mit unseren Bedürfnissen runtergegangen. Ich verkaufe heute auch meine Produkte mit wesentlich weniger Verdienst, weil ich weiß, dass wenn ich mehr verlange, einfach keinen Käufer dafür bekomme. Ich würde den Leuten bei Lufthansa oder in anderen Linien sagen, sie sollen sich doch noch einmal überlegen, ob das nicht besser ist jetzt eine Arbeit zu haben, als keine Arbeit zu haben." Laut Verdi zeichnet sich im Tarifstreit mit den Arbeitgebern auch nach mehreren Verhandlungsrunden kein Ergebnis ab. Verdi fordert für die Beschäftigten, die etwa in der Be- und Entladung, dem Check-in oder dem Einwinken von Flugzeugen arbeiten, eine Erhöhung der Stundenlöhne von derzeit etwa elf auf zwölf Euro. Zudem sollen die Beschäftigten verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten erhalten.