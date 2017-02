Pflegepersonal udn Handwerker verdienen am wenigsten Gehalt

Die Chemie stimmt, könnte man sagen. In keiner anderen Branche verdienen Beschäftigte so viel wie in der Chemie- und Erdölverarbeitenden Industrie. Im Durchschnitt liegt der jährliche Bruttolohn von Fach- und Führungskräften in der Branche bei 68.214 Euro. Das geht aus dem Gehaltsreport 2017 der...