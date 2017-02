Börsianer schrauben Konjunkturerwartungen für Euro-Zone zurück Zum Auftakt der neuen Börsenwoche hielten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax verlor zur Eröffnung am Montag leicht. Börsianer blicken nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump etwas weniger optimistisch auf die Konjunktur in der Euro-Zone, wie die Investmentberatung Sentix am Montag unter Berufung auf ihre Umfrage unter mehr als 1000 Anlegern mitteilte. Robert Halver von der Baader Bank. "Wir haben eine zweigeteilte Stimmung. Zum einen die Hoffnung, die berechtigte Hoffnung, dass Trump einen weltwirtschaftlichen Aufschwung von Amerika ausrufen kann, aber auf der anderen Seite auch ein massiver und starker Euro, Handelsprotektionismus, wo wir immer noch nicht wissen, wohin die Reise geht. Also man ist zweigeteilt, also man will nicht wirklich nach oben, aber auch nicht wirklich nach unten." Am Wochenende wurde bekannt, VW-Großaktionär Ferdinand Piech muss sich nach den Worten von VW-Aufsichtsrat und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann womöglich auf Schadenersatzforderungen des Konzerns einstellen. Piech hatte einem Magazinbericht zufolge bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig ausgesagt, dass er den damaligen Vorstandschef Winterkorn früher als bisher zugegeben über die Manipulation der Diesel-Motoren unterrichtet habe. "Volkswagen hat ja einen großen Deal gemacht mit Amerika, da ist ja die Abgaskrise einigermaßen in trockenen Tüchern. Nur, das andere Problem ist jetzt die Schlammschlacht. Wenn der Ex-Aufsichtratschef Piech und der Ex-Vorstandschef Winterkorn meinen, jetzt sich bekriegen zu müssen, dann bringt das überhaupt nichts. Es gibt an der Börse einen ganz klaren Spruch: Je mehr man den Dreck mengt, desto mehr stinkt er. Und stinkende Aktien braucht man hier sicher nicht, wir brauchen klare Verhältnisse, duftende Verhältnisse, um es mal so auszudrücken." Bei den deutschen Unternehmen gehörte Salzgitter am Montag mit einem Kursplus von 2,3 Prozent zu den Favoriten. Der Stahlkonzern stellte für 2017 einen Gewinnanstieg in Aussicht.