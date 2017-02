Hauptversammlung: Siemens hebt Gewinnprognose an Siemens-Chef Joe Kaeser strotzt vor Optimismus. Auf der Hauptversammlung am Mittwoch in München stockte der Vorstandschef trotz eines Auftragsknicks im ersten Quartal die Jahresprognose weiter auf. Kaeser sagte für 2016/17 einen Gewinn je Aktie von bis zu 7,70 Euro voraus, 50 Cent mehr als zuletzt veranschlagt. Die operative Marge im Industriegeschäft werde im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr bis zu zwölf Prozent betragen. An der Börse reagierten die Anleger erfreut über die Gewinnaussichten bei dem Münchener Technologieriesen. Die Papiere schossen zur Eröffnung um rund fünf Prozent in die Höhe und waren damit der größte Gewinner im Leitindex Dax. Siemens-Chef Joe Kaeser am Mittwoch in München: "Wir haben geliefert, was wir versprochen haben. Und noch wichtiger: Wir haben unsere Wettbewerber in fast allen Parametern hinter uns gelassen. In der Aktienkursentwicklung, im Wachstum und auch in der Zunahme der Ertragskraft." Kaeser betonte jedoch auch, dass die rasante Zunahme von Populismus, Nationalismus und Protektionismus den freien Handel und die internationale Zusammenarbeit behindern würden. Doch gerade diese internationalen Kooperationen und die Integration der Gesellschaften der Welt seien notwendig. Kaeser mit einer klaren Ansage in Richtung des US-Präsidenten Donald Trump: "Wir werden aber auch für die Schwächeren einstehen, für die Achtung von Rasse, von Geschlecht und Religion. Immer und überall und auch in Amerika." Operativ lief es in vielen Bereichen rund für Siemens. Die Windenergiesparte verdoppelte ihr Ergebnis. Die Gebäudetechnik verzeichnete ein Plus von fast 30 Prozent beim Gewinn. Und die vor dem Börsengang stehende Medizintechnik von 15 Prozent. Allerdings weist die vorab veröffentlichte Zwischenbilanz auch Schatten auf. Im Bereich Öl- und Gastechnik brach der Auftragseingang um 40 Prozent ein.