Dow Jones wieder unter 20.000 Punkten Auch die Börse in New York hat auf die jüngsten politischen Entscheidung des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Der Einreisestopp der US-Regierung für Bürger aus sieben Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung hat die Wall Street verunsichert. Der Dow Jones fiel am Montag wieder unter die 20.000-Punkte-Marke. Börsenfachmann Max Wolff am Montag in New York: "Wenn es sich bestätigt, dass Dinge, die man befürchtet hat, wahr werden - abgesehen davon, dass Dinge, auf die man gehofft hat, nicht wahr werden - dann ist das schlimm. Wir bekommen eine Ahnung davon, dass sich die angekündigten Infrastruktur-Ausgaben vermutlich nicht materialisieren werden. Stattdessen stellen wir uns gegen den Rest der Welt. Und das sieht auf dem Börsenparkett gar nicht gut aus." Der Dow-Jones-Index fiel um 0,6 Prozent auf 19.971 Punkte. Der breiter gefasste S&P gab ebenfalls um 0,6 Prozent auf 2281 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,8 Prozent auf 5614 Zähler.