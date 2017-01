Deutsche Bank zahlt Millionenstrafe in Geldwäsche-Affäre

Foto: Arne Dedert / dpa

Dunkle Wolken ziehen über der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main hinweg. Das Geldinstitut muss nach der Milliardenstrafe im US-Hypothekenstreit in einem Geldwäsche-Skandal in Russland ebenfalls ein Bußgeld zahlen. Allerdings fällt das nicht so hoch aus wie befürchtet (Archivbild). Foto: Arne Dedert / dpa