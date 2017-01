An den Börsen nimmt Nervosität über Trumps Politik zu Aus Sorge über die Politik von US-Präsident Donald Trump haben sich Anleger in Europa zum Wochenstart zurückgezogen. Dax und EuroStoxx verloren jeweils knapp ein Prozent auf 11.719 und 3271 Punkte. Trump hatte am Wochenende ein Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Staaten verhängt und den Schritt mit dem Schutz der USA vor Anschlägen begründet. Zahlreiche Reisende blieben auf Flughäfen stecken, weil sie nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen durften. International stießen die Maßnahmen auf Kritik. Atakan Sahin, Händler der ICF Bank mit seiner Einschätzung der Märkte zu Wochenbeginn in Frankfurt: "Natürlich kann er durch Dekrete regieren, aber die einzigen, die sich wirklich einem US-Präsidenten Trump entgegenstellen können, sind die großen Firmen. Und wenn General Electric, Google und Starbucks sich wirklich für ihre Mitarbeiter einsetzen und sich in einer gewissen Weise auch gegen den Präsidenten stellen, das ist der einzige Gegenwind, den er spüren kann." Und nach Meinung von Atakan Sahin zieht das aktuelle Einreisverbot durch US-Präsident Trump auch noch weitere Kreise: "Die Luftfahrtaktien tendieren schwächer aufgrund der Verunsicherung. Es ist vom Prinzip her genau das gleiche wie bei den Märkten. Wir haben auch dieses Wochenende gesehen und auch gelesen, dass selbst die Crews in den Airlines nicht genau wissen, wie sie mit diesem neuen Dekret umgehen sollen. Es ist vom Prinzip her ein schlechtes Zeichen und die Aktien sind leicht unter Druck deswegen." In der vergangenen Woche hatten Spekulationen über einen durch Trump ausgelösten weltweiten Wirtschaftsboom den Dax noch auf ein 20-Monats-Hoch gehievt. An der Wall Street war der Dow-Jones-Index der Standardwerte erstmals in seiner rund 120-jährigen Geschichte über 20.000 Zähler gestiegen. Doch durch die jüngste Entwicklung nimmt die Nervosität an der Börse spürbar zu.