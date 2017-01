Ex-VW-Chef Winterkorn nun auch unter Betrugsverdacht Der ehemalige Volkswagen-Chef Martin Winterkorn ist nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft womöglich doch früher über die Abgasmanipulationen informiert gewesen. Es hätten sich Anhaltspunkte ergeben, dass Winterkorn früher als von ihm öffentlich behauptet von der Betrugssoftware und ihrer Wirkung gewusst haben könnte, sagte Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Freitag: "Ja, ich kann Ihnen mitteilen, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig den Kreis der Beschuldigten in dem sogenannten Dieselverfahren erweitert hat. Wir hatten bislang 21 Beschuldigte, wir haben jetzt 37 Beschuldigte allein in diesem Verfahren. Unter den Beschuldigten befindet sich auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende Professor Doktor Winterkorn. Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass er entgegen seinem öffentlichen Bekunden von den Manipulationen und der Software gewusst haben könnte. Das ist Konjunktiv, weil es ist ja nur ein Verdacht, deswegen. Wir sind da am Anfang, wir haben ihn jetzt eingetragen mit als Beschuldigten. Wir haben im Zuge der Erweiterung dieser Beschuldigtenzahl durchsucht in dieser Woche, zuletzt gestern, dabei insgesamt 28 Objekte uns angesehen. Und bei diesen Objekten handelte es sich um Geschäftsräume, Privaträume der neuen Beschuldigten." Winterkorn hat mehrfach beteuert, erst im September 2015 von den millionenfachen Abgasmanipulationen erfahren zu haben. Die neuen Vorwürfe sind Wasser auf die Mühlen von Anlegern, die Volkswagen wegen angeblich verspäteter Information über den Dieselskandal auf mehr als acht Milliarden Euro Schadenersatz verklagt haben. Winterkorn wies die Vorwürfe erneut zurück. Sein Anwalt erklärte, gegenwärtig bleibe es bei dem, was der 69-Jährige vergangene Woche im Bundestags-Untersuchungsausschuss gesagt habe. Dort hatte Winterkorn bestritten, früher als im September 2015 von den Manipulationen erfahren zu haben. Damals war der Abgasskandal durch die US-Umweltbehörden öffentlich gemacht worden.