Millionenstrafe gegen Badezimmer-Kartell

Luxemburg Verbraucher in Europa haben jahrelang zu viel für Sanitärprodukte bezahlt. Der Europäische Gerichtshof wies in letzter Instanz die Klagen mehrerer an einem Badezimmer-Kartell beteiligten Unternehmen in weiten Teilen zurück. Die höchste Strafe der deutschen Firmen muss Villeroy & Boch mit 71,5...