Dax legt im Windschatten des Dow-Rekords erneut zu Der Sprung des US-Standardwerteindex Dow Jones über die 20.000-Punkte-Marke ermunterte die Anleger zum Einstieg am deutschen Aktienmarkt. Der Dax stieg zur Eröffnung am Donnerstag auf ein 20-Monats-Hoch. Der Optimismus nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat nach einer kleinen Denkpause zu Jahresbeginn wieder zugenommen, sagt Kapitalmarktanalyst Ascan Iredi: "Der Dow Jones zeigt es uns allen, über 20.000, das allererste Mal in der Geschichte. Das ist natürlich ein ganz markanter Punkt. Trotzdem muss man sagen, anderswo auf der Welt läuft es auch und da sieht man schon, dass eben die Welt im Parallellauf ist. Ganz anders, als sich der Herr Trump das selber vorstellt, weil eine globalisierte Welt zeigt natürlich auch dann große Pluszeichen, gerade hier auch bei uns in Europa." Zu den Rekordständen an den Börsen passt auch das Einkaufsverhalten der Deutschen. Nach einer Erhebung der Nürnberger Marktforscher von der GfK hat sich die Kauflaune erneut verbessert. Die Konsumenten blicken optimistischer auf die Konjunktur und ihre künftigen Finanzen. Zudem stieg die Bereitschaft für größere Einkäufe, sagt Rolf Bürkl von der GfK: "Also die Gründe liegen, wie auch schon in den vergangenen Monaten, in den Rahmenbedingungen, die für die Verbraucher in Deutschland vorherrschen. Das ist nach wie vor ein exzellenter Arbeitsmarkt mit zunehmender Beschäftigung, Arbeitslosigkeit auf Rekordtief. Damit einhergehend relativ gute Einkommenszuwächse auch in realer Größe wegen der niedrigen Inflation. Das beflügelt derzeit die Konsumlaune der Konsumenten." Die Verbraucher seien so zuversichtlich wie zuletzt im Juni 2015, so Bürkl. Trotz des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der allgegenwärtigen Gefahr vor Anschlägen und den unklaren Folgen des Brexit.