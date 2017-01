Rekord: Dow Jones knackt 20.000 Punkte Der amerikanische Leitindex Dow Jones ist erstmals in seiner rund 120-jährigen Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten gesprungen. Wenige Tage nach Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump stieg der Standardwerteindex am Mittwoch auf ein Rekordhoch von über 20.000 Punkten. Die Trump-Rallye sei wieder da, mutmaßten Börsianer. Spekulationen auf große Konjunkturpakete mit massiven Steuersenkungen in den USA versetzten Anleger rund um den Globus in Kauflaune. Aufkommende Zweifel an einem US-Wirtschaftsboom hatten der Rallye in den vergangenen Wochen allerdings den Schwung genommen. Der Republikaner hatte unter anderem milliardenschwere Konjunkturprogramme und eine Deregulierung der Banken angekündigt. Trump selbst kommentierte den Dow-Rekord via Twitter mit "Großartig!"