Volkswagen-Werk in Emden bleibt länger geschlossen

Volkswagen schließt sein Werk in Emden an mehr Tagen als ursprünglich geplant. Ursache sei die rückläufige Nachfrage in den klassischen Passat-Märkten und das Auslaufen des Modells CC, nicht jedoch die Dieselkrise. „Wir haben Schwierigkeiten in England, in der Türkei und in Russland“, sagte ein...