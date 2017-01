Winterkorn am Donnerstag vor Untersuchungsausschuss

Ein Technik-Freak, ein detailversessener Top-Manager, der jede wichtige Entscheidung selbst trifft. Das war das Image Martin Winterkorns - es holt den früheren VW-Konzernchef immer noch ein. Denn auch fast eineinhalb Jahre nach seinem Rücktritt bleibt eine Schlüsselfrage im Abgasskandal: Was wusste er wann von den Manipulationen? Oder ist es vorstellbar, dass er nichts wusste?

Rückblick. Am 22. September 2015 veröffentlicht Volkswagen eine kurze Videobotschaft Winterkorns. Vier Tage zuvor hatten US-Umweltbehörden gefälschte Abgasdaten bei Dieselautos bekanntgemacht. Mit holpriger Stimme und sichtlich angespannt verspricht der Manager „schonungslose Aufklärung“. Und er spricht von „schlimmen Fehlern einiger Weniger“.

Das ist bis heute die VW-Lesart: Eine Gruppe von Ingenieuren aus dem oberen und mittleren Management, aber unterhalb des Konzernvorstands war für die Manipulationen verantwortlich. Trotz einiger Hinweise, dass Winterkorn doch früher als im September 2015 Bescheid gewusst haben könnte - Beweise dafür gibt es bislang nicht. Am Tag nach dem Video trat er zurück: „Ich tue dies im Interesse des Unternehmens, obwohl ich mir keines Fehlverhaltens bewusst bin.“ Es ist bis heute die letzte öffentliche Äußerung Winterkorns zum gesamten Skandal.

Das ändert sich nun. Am Donnerstag (19.01.) will der Ex-VW-Chef vor dem Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags aussagen. Das Gremium soll vor allem klären, seit wann die Regierung über Manipulationen Bescheid wusste und wie eng die Abstimmung mit der Autolobby war.

In welchem Umfang sich Winterkorn äußern wird, bleibt abzuwarten. Es wird damit gerechnet, dass er zu einigen Fragen schweigt - etwa mit Verweis auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Diese prüft unter anderem den Verdacht der Marktmanipulation. Winterkorn, VW-Markenchef Herbert Diess und Ex-Finanzchef Hans Dieter Pötsch sollen im Herbst 2015 zu spät über die Abgas-Folgen informiert haben.

Dass es generell Probleme in den USA gab, war Ermittlungsergebnissen zufolge bei VW spätestens seit dem Frühjahr 2014 bekannt. Damals veröffentlichte der Forscherverbund ICCT auffällige Abgasdaten von VW-Modellen in den USA - von Betrug war allerdings noch keine Rede.

Winterkorn hatte dazu erstmals am 23. Mai 2014 einen Vermerk in seiner Post. Über mögliche Ursachen oder Risiken sei darin aber nicht berichtet worden, hatte VW im Februar 2016 in einer Stellungnahme zu einem Schadenersatzverfahren am Landgericht Braunschweig geschrieben.

Dann kommt der 27. Juli 2015 - ein Datum, das immer mehr ins Zentrum rückt. Regelmäßig fanden in Wolfsburg Besprechungen über Schadens- und Produktthemen statt - im VW-Slogan „Schadenstisch“ genannt. Beim besagten Termin war neben Winterkorn der neue VW-Markenchef Diess zugegen. Unter anderem informierte der frühere Entwicklungschef der Marke VW, Heinz-Jakob Neußer, die Runde über die Lage in den USA - das ist im von VW und den US-Behörden in einem Vergleich vorgelegten „statement of facts“ nachzulesen. Neußer gehört zur Gruppe der sechs früheren und aktuellen VW-Manager, die in den USA angeklagt sind.

Wusste Winterkorn zu dem Zeitpunkt schon mehr? Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ soll der „Schadenstisch“ offen Strategien für oder gegen ein Einräumen der Manipulationen gegenüber den US-Behörden diskutiert haben. Der VW-Chef will sich demnach nur an eine kurze Erörterung erinnert haben - und ihm sei versichert worden, dass die Probleme in den Vereinigten Staaten gelöst würden. Einer, der dabei gewesen sein soll, sagte der Zeitung indes: „Wir haben darüber gesprochen, dass etwas Illegales in unsere Autos installiert wurde.“

In Erwiderung auf eine Klage von Anlegern schrieben VW-Anwälte zum „Schadenstisch“: „Weder der konkrete Inhalt dieser informellen Besprechung noch die konkreten Zeitpunkte, zu denen die betreffenden Vorstandsmitglieder teilnahmen, lassen sich im Detail rekonstruieren.“ Nicht mitgeteilt worden sei aber „nach gegenwärtigem Kenntnisstand“, dass die Software gegen US-Recht verstoße. Winterkorn habe daraufhin gefordert, den Sachverhalt weiter aufzuklären.

Die US-Justiz wirft der Volkswagen-Spitze in einer Klageschrift Vertuschung vor. Statt nach dem Treffen im Juli 2015 die Aufklärung gegenüber den schon unter Hochdruck gegen VW ermittelnden Behörden anzuordnen, habe die Konzernführung die Verheimlichung autorisiert.

Auch „Süddeutsche Zeitung“, WDR und NDR meldeten vor kurzem, „neue Indizien“ legten nahe, dass Winterkorn doch früher über den Skandal informiert gewesen sein soll als bisher bekannt. Kronzeugen hätten im Gespräch mit US-Ermittlern ausgesagt, sie hätten 2012 und 2014 mit einem engen Vertrauten des Chefs über illegale Software gesprochen.

Die offizielle Darstellung von Volkswagen ist nach wie vor: Der Konzernvorstand habe erst Anfang September - genauer gesagt am 3. September 2015 - von den illegalen Abschalteinrichtungen („defeat devices“) in den USA erfahren. Könnte das Gegenteil bewiesen werden, dürfte dies massive Konsequenzen etwa für die Anlegerklagen haben.

Bisher aber ist in dem riesigen Berg an Dokumenten, den Ermittler durchforstet haben, kein schriftlicher Beweis für eine frühere Kenntnisnahme aufgetaucht. Wurde Winterkorn mündlich informiert? Auf der anderen Seite: Wie glaubwürdig sind die Kronzeugen der US-Justiz?

Der Ausschuss befasst sich auch mit anderen einflussreichen Köpfen. Als weitere Zeugen sind am Donnerstag der Präsident des Autoverbands VDA, Matthias Wissmann, sowie Vertreter von Audi und Opel geladen.

Im Dezember hatte Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) gesagt, er habe nichts von illegalen Abgasmanipulationen gewusst. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erklärten, sie hätten erst nach Ausbruch der Affäre von verbotenen Praktiken erfahren. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ließ anschließend immerhin auch Dutzende Modelle anderer Autobauer testen.