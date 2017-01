Continental dürfte nach Problemen wieder in die Spur kommen

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental dürfte mit einem ordentlichen Schlussquartal die im Oktober gekappten Jahresziele erreicht haben. Continental-Chef Elmar Degenhart hatte im Dezember ohnehin schon ein gutes viertes Quartal versprochen - der im Oktober überraschend gesenkte Ausblick werde damit erreicht. Zahlreiche Probleme hatten dem Dax-Konzern das dritte Quartal verhagelt und den ansonsten guten Lauf damit abrupt gestoppt. Am Montag will Continental zum Start der US-Auto-Leitmesse in Detroit Eckdaten für das abgelaufene Jahr vorlegen. Experten erwarten ein Umsatzwachstum und einen Gewinn auf Vorjahresniveau.

Zulieferer wie Continental spielen eine wichtige Rolle beim Wandel in der Automobilindustrie. Gerade im Autozuliefergeschäft knarzte es aber zuletzt - vor allem wegen Sonderbelastungen aus Kartellverfahren und Gewährleistungsansprüchen von Kunden. Im Verkauf schob die gute Autokonjunktur die Geschäfte allerdings weiter an. Gewinngarant beim Konzern mit zuletzt rund 218 000 Mitarbeitern bleibt die lukrative Reifensparte.

Vom Unternehmen befragte Analysten schätzen den Umsatz auf 40,5 Milliarden Euro - im Jahresvergleich ein Wachstum von 3,1 Prozent. Dennoch bleibt es unterm Strich wohl bei einem Gewinn etwa in Höhe des Vorjahres. Seinerzeit betrug der Überschuss 2,72 Milliarden Euro. Sonderbelastungen und Rückschläge in der Autosparte hatten den Konzern zuletzt um mehrere hundert Millionen Euro zurückgeworfen.

Anleger dürften nun gespannt darauf blicken, welche Ziele Conti sich für das neue Jahr vornimmt. Im vergangenen Jahr wurden sie nicht gerade verwöhnt: Die Conti-Aktie war unter bedeutenden europäischen Aktien aus der Autobranche mit rund 18 Prozent Kursverlust das Schlusslicht.

Branchenexperten rechnen für das laufende Jahr mit weiter anziehenden Geschäften, der Umsatz dürfte ihnen zufolge dann um knapp 5 Prozent steigen. Das Unternehmen bezieht seinen Ausblick in aller Regel auf das Wachstum aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurseinflüsse und Zu- sowie Verkäufe. Für das operative Ergebnis kalkulieren sie dann wieder kräftiges Wachstum ein: Gut 4,7 Milliarden Euro könnten es werden, was einer Marge von mehr als 11 Prozent entspräche. Unter dem Strich könnten demnach fast 3,2 Milliarden Euro Gewinn herausspringen.

Im Verkauf schob bereits zuletzt die gute Autokonjunktur die Geschäfte weiter an: In den ersten neun Monaten legten die Aufträge für Elektronik, Sensorik, Software und andere Komponenten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf mehr als 25 Milliarden Euro zu. Die Analysten der französischen Investmentbank Societe Generale rechnen daher auch damit, dass Conti den Konkurrenten in der Autosparte weiter Marktanteile abknöpft.