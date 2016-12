Anleger machen zu Jahresende Kasse Aktienanleger haben sich am letzten Handelstag des Jahres durch nichts mehr aus der Ruhe bringen lassen. Der Dax eröffnete den Handel am Freitag kaum verändert mit 11.447 Punkten und rutschte kurze Zeit später leicht ins Minus. Börsianer stellten sich wie in den vergangenen Tagen auf einen trägen Handel mit wenig Umsätzen ein. Gewinnmitnahmen bestimmten das Börsengeschehen zu Jahresultimo. Oliver Roth, Kapitalmarktstratege bei Oddo Seydler, zog eine halbwegs positive Bilanz des Börsenjahres 2016: "2016 war sicherlich ein schwieriges Jahr für alle, die mit Börse zutun hatten, denn es gab hauptsächlich eigentlich eine Seitwärtsbewegung im Dax, unterbrochen von drei wesentlichen Themen. Das eine war am Anfang diesen Jahres der China-Crash, wo es zu deutlichen Verwerfungen an den chinesischen Börsen kam. Darüber hinaus natürlich der Brexit, der viele negativ überrascht hat. Und zum Schluss dann noch mal Donald Trump, der den Dax wieder auf Siegeskurs gebracht hat. So, dass man am Jahresende sagen kann: Mit einem blauen Auge ist man davon gekommen." Trotz kleinerer Verluste seit Weihnachten schickte sich der Dax an, das fünfte Jahr in Folge mit Gewinnen zu beenden. Auf Jahressicht lag der Leitindex knapp sieben Prozent im Plus. Die Zuwächse gehen allerdings fast ausschließlich auf das Konto des Dezembers. Im Februar war er noch unter die Marke von 9000 Punkten gerutscht. Für das kommende Jahr sollten sich Investoren nach Ansicht von Experten ebenfalls ein dickes Nervenkostüm zulegen. Wahlen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und wohl auch in Italien könnten Diskussionen über den Zusammenhalt der Euro-Zone wieder hochkochen lassen.