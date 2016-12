Erste Briefe für Rückrufaktion für VW-Dieselfahrzeuge versendet

Paletten mit Kundenschreiben von Volkswagen werden am 28.12.2016 in Schwülper (Niedersachsen) in einen Postwagen verladen. Foto: Peter Steffen/dpa

Volkswagen hat im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal Briefe an viele VW-Besitzer zur Umrüstung der Motorsteuergeräte rausgeschickt. Palettenweise wurden sie am Mittwoch in Schwülper (Landkreis Gifhorn) in einen Postwagen geladen. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hatte dem VW-Konzern am 21. Dezember die Freigabe zur Umrüstung erteilt. Die Besitzer werden in einem der dpa vorliegenden Schreiben aufgefordert, sich umgehend mit einem autorisierten Partner von Volkswagen in Verbindung zu setzen, um einen Termin zur Umprogrammierung der Software in den Motorsteuergeräten zu vereinbaren.

Von der Rückrufaktion sind allein in Deutschland 2,6 Millionen Diesel-Fahrzeuge betroffen. Davon sind bereits gut 750 000 Motoren der VW-Konzernmarken umgerüstet. Nach Angaben des KBA hat die Behörde die meisten Freigaben für den Austausch erteilt. Bei rund 14 000 Fahrzeugen stehe sie noch aus. Ursprünglich hatte der Autobauer die Rückrufaktion bis Ende dieses Jahres schon abgewickelt haben wollen. Die Umrüstung ist kostenlos. Eine Entschädigung gibt es für deutsche Autofahrer aber nicht. dpa