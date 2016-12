Briefe für Rückrufaktion für VW-Dieselfahrzeuge versendet

Wolfsburg Volkswagen hat im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal Briefe an viele VW-Besitzer zur Umrüstung der Motorsteuergeräte rausgeschickt. Palettenweise wurden sie am Mittwoch in Schwülper (Landkreis Gifhorn) in einen Postwagen geladen. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hatte dem VW-Konzern am 21. Dezember die Freigabe zur Umrüstung erteilt. Die Besitzer werden in einem der dpa vorliegenden Schreiben aufgefordert, sich umgehend mit einem autorisierten Partner von Volkswagen in Verbindung zu setzen, um einen Termin zur Umprogrammierung der Software in den Motorsteuergeräten zu vereinbaren. dpa

