Wie die Siemens-Personalchefin die Zukunft der Arbeit sieht

Ein ganz normaler Reparaturauftrag: Eine Siemens-Gasturbine läuft nicht so rund, wie sie laufen sollte. Üblicherweise schickt die Energiesparte dann ein Team zum Kunden, das das Problem behebt. Aber was tun, wenn die Turbine in Libyen steht, einem Land, das zu den gefährlichsten der Welt gehört?...