VW Financial Services kauft Bezahldienst fürs Parken

Der Autokonzern Volkswagen baut sein Geschäft mit Mobilitätsdienstleistungen weiter aus. Die Tochter Volkswagen Financial Services kauft den Park-Bezahldienst „PayByPhone“, wie das Unternehmen am Mittwoch in Braunschweig mitteilte. Die Firma mit Sitz in Vancouver in Kanada sei der weltweit führende...