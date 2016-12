Einzelhändler erwarten auch nach Weihnachten starken Umsatz Nach den Feiertagen ist vor den Feiertagen. Für die deutschen Einzelhändler ging das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft am Dienstag in die Verlängerung. Viele Kunden gaben Bargeldgeschenke aus oder lösten Gutscheine ein. Einer Umfrage des Branchenverbandes HDE zufolge stellen sich insbesondere Kaufhäuser in zentralen Innenstadtlagen auf ein starkes Nach-Weihnachtsgeschäft ein, wie hier bei Hirmer in München. Viele Kunden nutzen die Zeit auch dazu, ungeliebte oder nicht ganz passende Geschenke umzutauschen. "Es war ein Weihnachtsgeschenk und es hat mir sehr gut gefallen, aber es war zu groß. Die Verkäuferin und meine Frau, ich war ja nicht dabei, die haben natürlich gedacht, ich bin noch dicker als ich sowieso schon bin und haben XXL genommen. Aber ich habe normalerweise L. Und das Hemd war etwas eng geschnitten, körpernah, und da ist vielleicht L dann doch nicht ausreichend. Und jetzt haben wir das umgetauscht von XXL in XL. Und jetzt hoffe ich, dass es passt." "Ich habe einen Sohn, das Christkind hat ihm ein Geschenk gebracht, aber es war zu kurz. Die Jungen werden immer athletischer, sie machen immer Sport, und inzwischen sieht die Mama nicht, dass das Kind ein bisschen mager geworden ist und für die Mama bleibt ein Kind immer klein. Aber inzwischen ist es groß geworden." Die Händler sind bei der Rücknahme der Waren meist sehr kulant, sagt Robert Greil, der Verkaufsleiter bei Hirmer. "Wir nehmen Ware gerne zurück, wenn sie nicht getragen ist. Am allerliebsten ist es uns natürlich, es ist unser kleines Verkaufsetikett noch dran, und am liebsten noch ist der Kassenzettel dabei - das ist aber keine Voraussetzung. Voraussetzung ist einfach, dass das Teil neu und ungetragen ist, so dass wir es als neu weiterverkaufen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben dabei." Insgesamt ist die Umtauschquote nach Weihnachten aber eher niedrig. So rechnen laut einer HDE-Umfrage die meisten Händler damit, dass weniger als fünf Prozent der Artikel auf Kulanz umgetauscht werden. Im Dezember rechnet der HDE erstmals mit einem Monatsumsatz von mehr als 50 Milliarden Euro. Ein Grund dafür sind günstige Rahmenbedingungen mit steigender Beschäftigung, höheren Löhnen und niedriger Inflation. Außerdem zählt der letzte Monat des Jahres diesmal zwei Verkaufstage mehr.