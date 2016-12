Ruhiger Handel zwischen den Jahren Am Dienstag verlief der Handel an der Frankfurter Aktienbörse sehr ruhig. So kurz vor dem Jahresende wolle niemand mehr etwas riskieren, sagten Händler. Zwischen Weihnachten und Neujahr seien die Umsätze meist sehr gering. Viele Anleger seien in den Winterferien und Termine rar gesät. Auch Nachrichten, die die Märkte bewegen, waren zunächst nicht in Sicht. Der Dax legte am Dienstagvormittag dennoch leicht zu und schickte sich damit an, das fünfte Jahr in Folge mit einem Plus zu beenden. Zeit also, schon einmal auf das Jahr 2017 zu schauen. Das werde ein schwieriges Börsenjahr werden, sagt Athur Brunner, Anleihehändler bei der ICF Kursmakler AG: "Es wird nächstes Jahr nicht ganz so leicht, wie vielleicht angenommen. Wir haben einige Probleme. Man sieht das Bankenproblem in Italien, das kann auch die ganze Eurozone, wird im nächsten Jahr dann doch eventuell wieder in schwierigeres Fahrwasser kommen, weil es auch Verwerfungen gibt. Es gibt die Target2-Salden im Eurosystem, sind wieder auf Rekordniveau, auch die Emerging-Markets-Staaten haben im letzten Jahr deutlich leiden müssen. Also, hier kann einiges passieren, aber vonseiten des Binnenwachstums sieht es doch sehr gut aus." Auch 2016 war an der Börse durchaus turbulent: Sein Jahresplus von etwa 6,5 Prozent hat der deutsche Leitindex vor allem im Dezember gemacht. Noch im Februar war er unter die 9000er Marke gerutscht. Sein Jahrestief von 8699 Zählern hat er inzwischen um über 30 Prozent hinter sich gelassen. Die Anfang des Jahres noch schwelende chinesische Börsenkrise sei so gut wie vergessen, sagte ein Börsianer. Das gleiche gelte für den Brexit und die Sorge über die Politik der USA unter einem Präsidenten Donald Trump.