Die Zukunft von Volkswagen: Erst SUV, dann E-Modelle

Mit Geländelimousinen (SUV) will die Marke VW in den nächsten Jahren aus der Krise fahren. Das kündigte Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann an. Grund: Dieses Fahrzeug-Segment wird weltweit immer beliebter. In Deutschland zum Beispiel stieg die Zahl der neu zugelassenen SUV im November im Vergleich...