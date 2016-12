Ifo-Index steigt im Dezember In Erwartung des Ifo-Geschäftsklimaindex haben sich Anleger am Montagmorgen mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax verlor 0,1 Prozent und fiel anfänglich auf 11.388 Punkte. Händler Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank mit seiner Einschätzung der Marktlage am Montagmorgen in Frankfurt: "Ja, die Börsen hatten doch in den letzten Wochen mächtig an Dynamik hinzugewinnen können, sicherlich auch durch die Spekulationen um eine zukünftige Wirtschaftspolitik von Donald Trump. Dennoch merkt man jetzt langsam, dass dem Dax etwas die Luft ausgeht. Die Rallye kommt langsam zu einem Ende, sicherlich auch durch die Entscheidung der Federal Reserve Bank, eben die Zinsen langsam anzuheben und auch im kommenden Jahr eben weitere Zinserhöhungen in Aussicht zu stellen." Die Stimmung deutscher Firmenchefs hat sich zum Jahresausklang verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Dezember auf 111 Punkte nach 110,4 im Vormonat und erreichte damit den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Münchner Forscher befragten für ihre Ergebnisse rund 7000 Manager. Der Geschäftsklimaexperte Klaus Wohlrabe am Montag in München: "Die deutsche Wirtschaft zeigt sich im Moment erstaunlich robust gegen die vielen latenten Krisen, die wir haben in der Welt. Das Stichwort Italien, wir hatten das Referendum, da steht die EZB mit dem Feuerlöscher bereit. Das wissen die Unternehmen, das wissen die Investoren. Auch bei Trump hatte man eventuell vermutet, dass es einen negativen Effekt gibt, auch der ist nicht eingetreten, denn die Unternehmen warten erst mal ab. Es ist zwar eine gewisse Ungewissheit da, aber die überträgt sich noch nicht auf ihr Geschäft." Und Wohlrabe sieht noch einen weiteres wichtiges Motiv für die aktuelle positive Entwicklung: "Ein wichtiger Erklärungsgrund ist, dass der Bau weiterhin boomt, also wir sind ja wieder auf neue Rekordwerte gestiegen. Auch die Industrie ist wieder zufrieden. Das hat einerseits damit zu tun, dass der Eurokurs gefallen ist und die Exporteure sich freuen. Aber wir sehen auch an unseren Zahlen, dass die Binnenkonjunktur gut läuft. Also auch Industriegüter sind in Deutschland gut gefragt." Die deutsche Wirtschaft hatte in den Sommermonaten an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Juli bis September nur um 0,2 Prozent, nachdem es zu Jahresanfang noch 0,7 waren. Zuletzt gab es aber Signale für einen Endspurt zum Jahresende, die jetzt durch den Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts bestätigt wurden.