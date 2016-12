Beschäftigte waren 2015 im Schnitt 15,2 Tage krank

Die Beschäftigten in Deutschland waren einem Zeitungsbericht zufolge 2015 deutlich länger krank als in den Vorjahren. Jeder Arbeitnehmer fehlte im Schnitt an 15,2 Tagen, wie die „Bild“-Zeitung am Montag meldete. 2014 wurden demnach durchschnittlich 14,4 Krankheitstage verzeichnet, 2013 waren es...