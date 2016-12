Bund leiht sich 2017 viele Milliarden weniger

Berlin Das Bundesfinanzministerium muss sich Insidern zufolge 2017 so wenig Geld am Finanzmarkt leihen wie seit mindestens 15 Jahren nicht mehr. Die Emission von Staatsanleihen soll laut aktueller Planungen bis zu 180 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen, sagten zwei mit den Zahlen vertraute...