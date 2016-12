„Galileo“ startet – Europa hat eigenes Navigations-System

Mehrkosten in Milliardenhöhe, Streit, Verzögerungen und eine große Panne im All: Das europäische Satelliten-Navigationssystem Galileo stand lange unter keinem guten Stern. Jetzt aber hat die EU-Kommission auf den Knopf gedrückt und am Donnerstag mit acht Jahren Verspätung die ersten Galileo-Dienste...