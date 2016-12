Hacker stahlen Daten von einer Milliarde Yahoo-Nutzern Der Internetkonzern Yahoo ist erneut Opfer eines großen Cyberangriffs geworden. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, wurden im August 2013 Daten von über einer Milliarde Nutzern gestohlen. Damit handelt es sich um den größten Datendiebstahl in der Geschichte des Internets. Unter den gestohlenen Informationen seien Namen, Emailadressen, Telefonnummern, Geburtsdaten, Passwörter und teilweise auch Sicherheitsfragen und -antworten. Konto- oder Kreditkartennummern seien nicht betroffen, so Yahoo. Der Konzern hat die Nutzer aufgefordert ihre Passwörter zu ändern und die Sicherheitsfragen ungültig gemacht. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch nicht geklärt. Auch wie und wann die Hacker in die Systeme eindrangen, konnte die Sicherheitsabteilung bislang nicht ermitteln. Für Yahoo ist der Angriff ein weiterer Rückschlag. Auch im Jahr 2014 stahlen Datendiebe Informationen von 500 Millionen Nutzerkonten. Yahoo geht davon aus, dass die beiden Cyberangriffe nicht im Zusammenhang stehen.