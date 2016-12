Donald Trump zu den Bossen von Apple, Google und Co.: „Ruft mich einfach an“

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den Chefs amerikanischer Tech-Konzerne nach Spanungen im Wahlkampf ein offenes Ohr versprochen. „Ruft einfach meine Leute an, ruft mich an, das macht keinen Unterschied. Wir haben hier keine formale Befehlskette“, sagte Trump in die Runde am Mittwoch....