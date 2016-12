Wissenschaftler suchen nach Leben auf dem Mars Gibt es Leben auf dem Mars? Diese Frage treibt die Menschen seit langem um. Vor Millionen von Jahren besaß der rote Planet eine dichte Atmosphäre, höhere Temperaturen und Wasser. Theoretisch könnten also einmal Bakterien auf dem Mars gelebt haben. Ob das stimmt wollen nun Wissenschaftler der Universität Newcastle herausfinden. Mit hochauflösenden Mikroskopen untersuchten sie 200 Millionen Jahre alte Gesteinsproben aus dem pazifischen Ozean. Dabei stießen sie auf Spuren von urzeitlichen Bakterien. Wenn Marsgestein, das in Form von Meteoriten auf die Erde gelangte, ähnliche Spuren aufweist, könnte das ein Hinweis auf Leben sein. O-TON PETER CUMPSON, PROFESSOR "MECHANICAL AND SYSTEMS" UNIVERSITÄT NEWCASTLE: "Wenn man das Äußere des Gesteins betrachtet oder man analysiert diesen Meteorit vom Mars, dann findet man mit Sicherheit Spuren von Bakterien, weil er so lange in der Erdatmosphäre war. Dort ist er in Kontakt gekommen mit vielen biologischen Molekülen. Wenn man die Spuren der Bio-Moleküle allerdings in diesen Mikroröhren findet, so wie in diesem Basalt, dann heißt das, dass die Spuren vom Mars stammen müssen und heute oder vielleicht auch eher früher Leben auf dem Mars existiert hat und diese Spuren hinterlassen hat." Die Wissenschaftler wollen als nächstes Gesteinsproben vom Mars analysieren und nach Ähnlichkeiten suchen. Sollte sie darin Spuren von Bakterien finden, hieße das, dass es auf dem Mars und wahrscheinlich auch auf weiteren Planeten Leben gibt oder gab.