Postbank hat Probleme mit Serviceterminals

Wegen einer technischen Störung waren am Dienstag bundesweit keine Überweisungen an Postbank-Terminals möglich. Foto: dpa

Eine Software-Panne macht Kunden der Postbank zu schaffen: An den Serviceterminals des Geldinstituts waren am Dienstag bundesweit keine Geldüberweisungen möglich.

Aufgrund einer technischen Störung sei die Möglichkeit zur Geldüberweisung an den Geräten bereits seit Montag deaktiviert, berichtete ein Postbank-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über die Panne berichtet.

Der Postbank-Sprecher betonte, der Fehler sei inzwischen gefunden. Im Laufe des Tages solle ein Software-Update getestet und anschließend flächendeckend aufgespielt werden. Wie lange dies dauern werde, konnte er allerdings nicht sagen. Andere Funktionen der Service-Terminals - etwa das Erstellen von Kontoauszügen oder die Einrichtung von Daueraufträgen - seien von der Störung nicht betroffen gewesen.

Postkunden, die Geld überweisen wollten, könnten alternativ das Online-Banking des Geldinstituts nutzen, Überweisungen per Telefon aufgeben oder Überweisungsbelege in den Filialen abgeben. In den Postbank-Tarifen vorgesehene Kosten für beleghafte Überweisungen würden in diesen Fällen von der Bank übernommen, sagte der Sprecher.

In den vergangenen Monate gab es eine ganze Serie von Software-Pannen bei Geldinstituten. Im Juni waren Millionen Kunden der Postbank-Mutter Deutsche Bank von massiven Störungen beim Online-Banking betroffen. Damals wurden mehr als 13 Millionen Buchungen falsch angezeigt.

Im Juli sorgte dann eine Daten-Panne bei der Online-Bank Comdirect für Aufsehen, die dazu führte dass Nutzer nach dem Login auf fremden Konten landeten und die Kontostände anderer Nutzer einsehen konnte. Im September traf es dann noch einmal Kunden der Deutschen Bank. Im November sorgte schließlich eine Software-Panne bei der Targobank für ein Durcheinander auf Kundenkonten.