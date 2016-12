Berlin In der Tarifrunde bei der Deutschen Bahn haben sich das Unternehmen und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft auf einen Vertragsabschluss geeinigt. Das teilten beide Seiten am Abend in Berlin mit. Details sollen später mitgeteilt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder