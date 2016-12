Dax-Rally verliert an Schwung Nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen in Folge halten sich Anleger mit weiteren Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax notierte zur Eröffnung am Montag kaum verändert. Die Rahmenbedingungen für Aktien seien aber weiter günstig, sagte Robert Halver von der Baader Bank: "Die deutsche Aktienbörse ist stabil. Italien hat eine neue Regierung, die Ölpreise steigen, das sorgt für Kaufkraft der Opec-Länder und generell der Rohstoffländer. Und die Zinserhöhung diese Woche in Amerika ist eingepreist. Die tut niemanden weh. Von daher stabile Verhältnisse am Aktienmarkt." Neben dem Ölpreis rückte auch die Lage in Italien in den Fokus der Anleger. Dort soll der bisherige Außenminister Paolo Gentiloni eine neue Regierung bilden. Eine seiner ersten Herausforderungen wäre die Bankenkrise und da vor allem die in Schieflage geratene Bank Monte dei Paschi: "Wir können uns keine neue Bankenkrise in Europa leisten, weil die so manchen schlafenden Hund wecken würde. Von daher gehe ich davon aus, wenn die geplanten Kapitalerhöhungen nicht klappen sollte, wir der Staat das Institut stützen und die EZB ist ohnehin dabei, wenn es um die Rettung der Banken geht in Europa." Getrieben von der Hoffnung auf steigende Energiepreise legten Aktien der Versorger zu. Der steigende Ölpreis schürte Spekulationen auf eine anziehende Inflation und steigende Zinsen. Aus diesem Grund griffen Anleger auch wieder verstärkt zu Finanzwerten, da diese zu den Profiteuren einer solchen Entwicklung zählen.