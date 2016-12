Suche nach Tarifkompromiss bei der Bahn geht weiter

Berlin Die Tarifverhandlungen sollen dieses Jahr noch abgeschlossen werden - so will es zumindest die Bahngewerkschaft EVG. Die Marathonverhandlungen zwischen EVG und Deutscher Bahn gehen jetzt weiter. In stundenlangen Gesprächen waren sich beide Seiten seit Donnerstag näher gekommen. Die Bahn hatte gestern ein neues Angebot vorgelegt. Dabei ging es um das Wahlmodell, bei dem sich die Arbeitnehmer zwischen mehr Geld und mehr Freizeit entscheiden können. Der Durchbruch in den Verhandlungen steht aber noch aus.

