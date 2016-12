US-Behörde: VW hat Beweise vernichtet

Am 16. Dezember mit Richter Charles Breyer in San Francisco noch schnell das Problem mit den 80.000 manipulierten 3-Liter-Dieselmotoren gütlich beilegen – und dann ab in die Weihnachtspause. Das war der Plan von VW-Amerika am Ende eines turbulenten Verhandlungsjahres. Aber dann kam der VW-Zeuge...