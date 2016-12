21st Century Fox will den Bezahlsender Sky übernehmen

Der US-Konzern 21st Century Fox des Medienmoguls Rupert Murdoch will den Bezahlsender Sky kaufen. Fox sei mit einem Angebot an die Briten herangetreten, teilte Sky am Freitag mit. TW SkyDie Gespräche dauerten an. Weitere Ankündigungen würden zu gegebener Zeit gemacht. Der US-Konzern müsse sich zum...