EZB: Notenbank gibt 540 Milliarden Euro mehr aus

Die Europäische Zentralbank (EZB) pumpt noch wesentlich länger billiges Geld in die Bankenbranche. Notenbank-Präsident Mario Draghi kündigte am Donnerstag an, das Programm für Anleihekäufe um neun Monate bis mindestens Ende Dezember 2017 zu verlängern – allerdings bei einem niedrigeren monatlichen...