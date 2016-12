EVG: Ohne Tarifeinigung Warnstreiks bei Bahn nächste Woche

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) droht mit Warnstreiks bei der Deutschen Bahn in der kommenden Woche. Dazu werde sie aufrufen, sofern in der heutigen vierten Tarifrunde kein Abschluss erreicht werde, sagte EVG-Bundesgeschäftsführer Torsten Westphal vor Verhandlungsbeginn in Berlin.

"Wir sind gut vorbereitet und können kurzfristig mobilisieren", fügte er hinzu. Die größten Differenzen mit der Bahn gibt es aus Sicht der EVG noch bei der Einkommenshöhe, der Laufzeit des Tarifvertrags und der Gleichbehandlung aller Mitarbeiter in dem Tarifwerk. Die Gewerkschaft fordert für rund 150 000 Beschäftigte 4,5 Prozent mehr Geld und zusätzlich 2,5 Prozent, die die Arbeitnehmer auch gegen sechs Tage mehr Urlaub oder eine Stunde weniger Wochenarbeitszeit eintauschen können sollen.

Das von der Bahn dazu angebotene Wahlmodell sei viel zu kompliziert, kritisierte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba. Die Gewerkschaft wolle zudem eine kürzere Vertragslaufzeit als die von der Bahn angestrebten 27 Monate. Schließlich müssten auch für die Mitarbeiter der Dienstleistungstöchter DB Services und DB Sicherheit dieselben Tarifregeln gelten wie für alle anderen Eisenbahner.

Die Bahn will für diese Mitarbeiter nach eigenen Angaben eine Einkommenserhöhung in gleichen Eurobeträgen statt in Prozent. So solle verhindert werden, dass die erheblichen Entgelt-Unterschiede zwischen Ost- und West-Bundesländern noch größer werden, hieß es.