Japaner investieren in USA Milliarden

New York Der Chef des japanischen Softbank-Konzerns hat eine Großinvestition in den USA angekündigt – ein wesentlicher Teil dürfte jedoch aus Saudi-Arabien kommen. Nach Angaben des designierten US-Präsidenten Donald Trump und Softbank-Chef Masayoshi Son geht es um 50 Milliarden Dollar, 47 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren in den USA angelegt werden und 50 000 Stellen schaffen sollen. Verantwortlich für den Deal will Trump sein. „Wir werden in neue Firmen investieren“, sagte Son lediglich. Das Geld solle vor allem in Start-ups gesteckt werden. Zu dem Zweck hatte Softbank bereits im Oktober einen 100 Milliarden Dollar schweren Fonds mit anderen Investoren angekündigt, davon 45 Milliarden Dollar aus einem Staatsfonds Saudi Arabiens. Die nun genannte Summe ist laut Son Teil dieses Fonds. dpa

