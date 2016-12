US-Präsidentenmaschine: Trump droht mit Auftragsstornierung

New York Der US-Flugzeughersteller Boeing hat den Zuschlag für den Bau einer neuen US-Präsidentenmaschine erhalten - doch nun droht Donald Trump mit der Stornierung des Auftrags. "Boeing baut eine brandneue 747 Air Force One für künftige Präsidenten, aber die Kosten sind außer Kontrolle, mehr als vier Milliarden Dollar", twitterte der designierte US-Präsident. "Streicht die Order!". Der Preis sei lächerlich, sagte Trump in New York Reportern. Das Pentagon hatte Boeing im Januar mit dem Bau der neuen Air Force One beauftragt.

