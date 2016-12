Börsen stecken "Renzirendum" überraschend gut weg Das befürchtete Börsenbeben nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum in Italien ist am Montag ausgeblieben. Selbst der angekündigte Rücktritt von Ministerpräsidenten Matteo Renzi brachte die europäischen Aktienmärkte am Vormittag nicht aus dem Tritt, sie verbuchten sogar Kursgewinne. Der Euro machte anfängliche Verluste wett. Viele Anleger haben möglicherweise mit einem Scheitern des Referendums gerechnet. Zudem stütze die Hoffnung auf frische Geldspritzen der Europäischen Zentralbank derzeit die Kurse, glaubt Robert Halver von der Baader Bank. "Die Märkte sind sehr stabil. Sie sind krisenerprobt. Sie haben Hornhaut sich angelegt. Wir haben auch die Notenbank, die sagen: 'Wir versuchen, finanzpolitisch alles in den Griff zu bekommen.' Sie müssen es auch. Denn hätten wir ein politisches Problem - das kann man auch mit dem Geld der EZB nicht mehr lösen. Also muss man vorbeugend eingreifen." Kurse der italienischen Banken fielen dagegen um ein halbes Prozent, weil befürchtet wurde, politische Instabilität könnte es dort erschweren, an frisches Kapital zu kommen. Die Geldhäuser sitzen auf einem 360 Milliarden Euro hohen Berg fauler Kredite. Die eigentliche Frage wird sich möglicherweise allerdings erst in den nächsten Tagen klären: Macht Italien mit ähnlichem Kurs weiter wie bisher oder steigt das Risiko von Neuwahlen? Letzteres könnte für heftigere Reaktionen an den Märkten sorgen, so Börsianer.