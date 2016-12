Dax steckt US-Zinsausblick weg

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes. Foto: dpa

Der Dax hat sich am Donnerstag auch von den Folgen der Zinserhöhung in den USA nicht bremsen lassen.

Gestützt wurde die Aufwärtsbewegung des Leitindex von einem merklich schwächeren Eurokurs. Die Gemeinschaftswährung war in der Nacht bis auf 1,0468 Dollar gefallen. Das war der tiefste Stand seit März 2015. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung nur geringfügig darüber.

Im frühen Handel stieg der Dax um 0,45 Prozent auf 11 295,36 Punkte, nachdem er am Vortag noch 0,35 Prozent eingebüßt hatte. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stand nahezu unverändert bei 21 631,35 Zählern. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,46 Prozent auf 1748,03 Punkte aufwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,62 Prozent auf 3232,02 Zähler vor.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte angehoben, für 2017 aber drei statt der bisher erwarteten zwei Zinserhöhungen signalisiert. Für die Aktienmärkte müsse dies nicht zwangsläufig zum Problem werden, glaubt NordLB-Analyst Bernd Krampen. "Schließlich dürfte die US-Notenbank nur dann handeln, wenn die Wirtschaftslage in den USA eine Leitzinsanhebung auch wirklich zulässt", so Krampen.

Der Branchenüberblick spiegelt die Aussichten auf weiter steigende Zinsen wider. Während Bankenwerte mit einem Plus von rund 1,8 Prozent europaweit am meisten gefragt waren, wurden Immobilientitel (minus 1,6 Prozent) am meisten verkauft. Entsprechend standen die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank mit Gewinnen von 4,1 beziehungsweise 2,8 Prozent ganz oben im Dax-Tableau. Am unteren Ende waren die Anteilsscheine von Vonovia mit minus 2,8 Prozent zu finden.

Beim Handelskonzern Metro nehmen die Pläne für die geplante Aufspaltung weiter Gestalt an. Der Lebensmittelspezialist, in dem das Großhandelsgeschäft Cash & Carry sowie die Verbrauchermarktkette Real aufgehen, soll künftig Metro AG heißen. Das Elektronikgeschäft mit den Ketten Media Markt und Saturn sowie dem Onlinehändler Redcoon bekommt hingegen den Namen Ceconomy verpasst. Im frühen Handel verloren die Metro-Titel ein halbes Prozent.

United Internet-Papiere waren mit einem Gewinn von 3 Prozent Spitzenreiter im TecDax. Der Telekomanbieter kauft der Deutschen Telekom den Webhoster Strato für rund 600 Millionen Euro ab. Die Telekom hatte Strato im Jahr 2009 für 275 Millionen Euro übernommen.