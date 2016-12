Dax stabil: Anleger holen Luft nach rasanter Woche

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes. Foto: dpa

Am Ende der wohl gewinnträchtigsten Woche des Jahres haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt einen Gang zurückgeschaltet.

Der Dax kam nach seinem Durchmarsch an den Vortagen nur noch im Schneckentempo voran. Am Freitagachmittag lag der Leitindex mit 0,06 Prozent im Plus bei 11 185,96 Punkten. Etwas besser entwickelten sich der MDax der mittelgroßen Konzerne sowie der Technologiewerte-Index TecDax.

Auf Wochensicht liegt der deutsche Leitindex satte 6 Prozent im Plus - das ist der kräftigste Anstieg im bisherigen Jahr. Triebfeder ist die weiterhin lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, mit denen sie die Krisenherde in der Eurozone eindämmen will. So braucht Italien eine neue Regierung.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag unbeirrt um weitere 0,64 Prozent auf 21 580,54 Punkte; für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,61 Prozent auf 1743,57 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,13 Prozent auf 3189,82 Punkte vor.