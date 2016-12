Dax mit leichtem Minus nach Höhenflug

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes. Foto: dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Die Augen der Anleger richten sich bereits auf die zur Wochenmitte anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed.

Nach dem fulminanten Kursplus in der vergangenen Woche hat der deutsche Aktienmarkt den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax gab am Nachmittag zuletzt um 0,38 Prozent auf 11 160,85 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex noch um mehr als 6 Prozent zugelegt.

Ähnlich sah es in den hinteren Reihen aus: Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zuletzt 0,57 Prozent auf 21 539,67 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,56 Prozent auf 1743,45 Zähler abwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand zuletzt 0,13 Prozent im Minus bei 3193,28 Zählern.

"Der kleine Rücksetzer zum Wochenstart kommt wenig überraschend, nach den Aufschlägen der letzten fünf Handelstage ist eine kleine Verschnaufpause überfällig", kommentierte Börsenexperte Jens Klatt für JFD Brokers. Die Blicke richten sich auf die US-Notenbanksitzung an diesem Mittwoch. Am Markt gilt es als ausgemachte Sache, dass die Währungshüter ihren Leitzins um 25 Basispunkte anheben.

Der zuletzt stark gestiegene Ölpreis setzte insbesondere den Aktien der Lufthansa zu, da deren Geschäft durch teureren Treibstoff kostspieliger wird.

Auch die konjunktursensiblen Autowerte im Dax notierten im Minus - obwohl die Hersteller BMW und die VW-Tochter Audi zuvor für den November Absatzsteigerungen vermelden konnten.

Keine einheitliche Richtung zeigten die Finanztitel, die wegen der Bankenkrise in Italien weiterhin im Blickfeld der Anleger bleiben. Während Aktien der Deutschen Bank 0,29 Prozent im Minus notierten, zogen Anteilsscheine der Commerzbank um mehr als 1 Prozent an.

Andauernde Übernahmespekulationen trieben derweil die Stada-Papiere kräftig an: Die im MDax gelisteten Aktien des Pharmaunternehmens kletterten an der Index-Spitze um fast 9 Prozent. Die Schweizer "Sonntagszeitung" berichtete von einem Übernahmeinteresse des Pharmariesen Novartis.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Freitag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 141,58 Punkte. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (März-Kontrakt) sank um 0,32 Prozent auf 161,02 Punkte. Der Euro kletterte auf zuletzt 1,0618 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0559 US-Dollar festgesetzt.