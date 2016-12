Dax-Anleger lassen es nach Referendum ruhiger angehen

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes. Foto: dpa

Frankfurt/Main Nach den rasanten Kursgewinnen zu Wochenbeginn lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder ruhiger angehen. Das Thema Italien spukt aber weiter in den Hinterköpfen.

Nach dem starken Wochenauftakt ist die Einkaufslust der Anleger am deutschen Aktienmarkt abgeflacht.

Der Dax stand am Nachmittag aber immerhin moderat mit 0,35 Prozent im Plus bei 10 722,73 Punkten, nachdem die Anleger die abgelehnte Verfassungsreform in Italien am Tag zuvor schnell verdaut hatten. Am Montag war der deutsche Leitindex letztlich um über eineinhalb Prozent gestiegen.

Bei den weiteren Indizes war das Bild unterschiedlich: Für die mittelgroßen Werte im MDax ging es am Nachmittag noch etwas stärker um 0,62 Prozent auf 20 816,12 Punkte nach oben.

Der Technologiewerte-Index TecDax gab dagegen knapp um 0,08 Prozent auf 1699,50 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schlug sich derweil besser als der Dax: Zuletzt stand ein Kursplus von 0,78 Prozent auf 3076,51 Zähler auf der Kurstafel.