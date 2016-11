China führt Sondersteuer auf Luxusautos ein

Peking Liebhaber von Luxuskarossen müssen in China künftig tiefer in die Tasche greifen. Seit heute gilt eine Sondersteuer in Höhe von 10 Prozent auf alle Autos, die mehr als umgerechnet 178 000 Euro kosten. Das teilte das chinesische Finanzministerium mit. Die Maßnahme begründete die Regierung mit zunehmender Luftverschmutzung und wachsendem Energieverbrauch. Sie will aber auch den überbordenden Konsum von Chinas Superreichen einschränken. Zu den Nobelkarossen in der betroffenen Preislage gehören Marken wie Ferrari oder Bentley.

