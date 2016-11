E-Mobilität: Schnellladestation in Berlin Willkommen an einer der aktuellen Schnellladestationen für E-Autos in Berlin. Diverse Autohersteller haben sich darauf geeinigt, gemeinsam schnelle Ladestationen für E-Autos zu bauen. Für die rund 3.500 Elektrofahrzeuge in der Hauptstadt gibt es nach Angaben der Berliner Agentur für Elektromobilität 700 Ladepunkte. Leiter der Berliner Agentur für Elektromobilität, Gernot Lobenberg am Mittwoch mit Hintergründen zum Schnellladen: "Schnellladen ist notwendig, wenn Sie zwischenladen. Wenn Sie also in der Stadt unterwegs sind und die Lademenge nicht ausreicht, dass Sie beim Einkaufen schnell innerhalb von 5, 10, 15, 20 Minuten entsprechend auch nachladen, dabei einen Kaffee trinken. Für Taxifahrer beispielsweise ist es denkbar und sinnvoll." Allerdings ist die Technik relativ teuer. Lobenberg rechnet mit Kosten zwischen 20.000 und 50.000 Euro pro Station. Eine gewöhnliche Ladestation kostet hingegen mit 5.000 bis 10.000 Euro deutlich weniger. Zur Zeit werden Ladestationen in Berlin zu etwa 50 Prozent aus öffentlichen Geldern gefördert. Daher sind die Kosten für die Verbraucher vergleichsweise gering: "Hier in Berlin haben wir Laden nach Zeit. An anderen Standorten gibt es Laden Kilowattstunde. Sie können im Grunde genommen sagen, pro 100 Kilometer zahlen Sie etwa 3 bis 4 Euro." Das, was zuerst da sein muss, die Ladeinfrastruktur, damit es mehr E-Autos gibt, oder aber mehr E-Autos, damit die Infrastruktur ausgebaut wird, ist schwer zu sagen. Nach Lobenbergs Prognose könnte es jedoch bereits im Jahr 2025 bis zu 30 Prozent Neuzulassungen bei Elektrofahrzeugen geben.