Später Triumph bei Prozess für die 17.000 Telekom-Aktionäre

Normalerweise sind Verkündungstermine an Gerichten eine eher schnöde Angelegenheit. Sie finden oft im Büro des Richters statt, ohne Vorladung. Am Mittwoch aber wollte Rechtsanwalt Andreas Tilp am Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) unbedingt anwesend sein, um den erhofften Richterspruch auszukosten....