EU-Kommission legt umfassendes Energie-Paket vor

Brüssel Die EU-Kommission legt am Mittag ein umfassendes Paket zum Umbau der Energieversorgung in Europa vor. Sie will die Strommärkte, die Förderung von erneuerbaren Energien und Vorgaben für das Energiesparen so umgestalten, dass die EU ihre Klimaziele für 2030 erreicht und trotzdem sichere und billige Energie hat. Dem Vernehmen nach soll zum Beispiel der Wechsel des Stromanbieters einfacher werden, um Wettbewerb zu fördern und Preise zu drücken. Sparsamere Geräte sollen helfen, Energie zu sparen.

