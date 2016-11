Streikende Piloten wollen vor Lufthansa-Zentrale demonstrieren

Frankfurt/Main Die streikenden Lufthansa-Piloten wollen morgen vor der Unternehmens-Zentrale am Frankfurter Flughafen für ihre Belange demonstrieren. Das kündigte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit an. Die Kollegen stünden hinter der Tarifkommission, erklärte VC-Sprecher Jörg Handwerg. Die Gewerkschaft hatte für heute und morgen erneut zu Ausständen aufgerufen, um ihrer Forderung nach deutlich mehr Geld Nachdruck zu verleihen. An den beiden Tagen sollten erneut rund 1700 Lufthansa-Flüge ausfallen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder